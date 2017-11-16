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Rüzgâr Yarışmaları Sonuçlandı

Rüzgâr yarışmalarının son gününde Sivas, Tokat, Ordu ve Bilecik-Eskişehir-Kütahya bölgeleri için yatırım tutarı yaklaşık 300 milyon ...

Rüzgâr Yarışmalarında Trakya Bölgesine Yoğun Talep

Rüzgâr yarışmalarının ikinci gününde Trakya bölgesine yoğun talep vardı. Borusan EnBW iş ortaklığının iştiraki olan firmalar hem Edirne'yi ...

Rüzgâr Yarışmalarının İlk Gününde Eksi Fiyat Çıktı

24-30 Nisan 2015 tarihinde alınan lisanslı RES başvurularına yönelik RES bağlantı kapasitesi yarışmaları Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) tarafından ...

Tatlı ve Tuzlu Suların Buluştuğu Yerler Yepyeni Bir Enerji Kaynağı Olabilir mi?

Yenilenebilir enerji denildiğinde rüzgâr, güneş, jeotermal, hidroelektrik vb. enerji kaynakları aklımıza geliyor. Fakat yeni teknolojilerin gelişmesiyle ...

Hollanda’da Tüm Trenler Enerjisini Rüzgârdan Alıyor

Yeldeğirmenlerinin tarihi coğrafyası, rüzgâr enerjisindeki gelişmelere de liderlik ediyor. 2018 itibarıyla Hollanda’da bütün trenler, ...

Dünyanın İlk Hepsi Bir Arada Güneş Sistemi

Dijital dünyanın sakinleri olarak, az ya da çok rahatlığımız konusunda üretken canlılarız. Emeğin en karmaşık biçimde tasarlanmış ...

WWEC2017, %100 Yenilenebilir Enerjiye Odaklandı

WWEC2017 16. Dünya Rüzgâr Enerjisi Konferansı, 12-14 Haziran 2017 tarihleri arasında “Popüler ve Katılımcı Rüzgâr Enerjisi“ ...

GE Yenilenebilir Enerji ve Fina Enerji 10 Yıl Süreli Servis Anlaşması İmzaladı

Türkiye'de temiz enerjinin gelişimi için öncü çalışamalarını sürdüren GE Yenilenebilir Enerji ve Fina Enerji, iş birliklerinin ...

Panasonic Güneş Paneli Dünyanın En Yüksek Sıcaklığına Ulaştı

Panasonic Corporation bugün itibariyle seri üretimdeki silikon esaslı fotovoltaik modülleri için %-0.258/°C1 ile dünyanın en yüksek Pmax ...

Fronius, Türkiye’de 5 bininci solar inverterini ve 15 bininci kaynak makinesini devreye aldı

Fronius, Türkiye de 5 bininci solar inverter ve 15 bininci kaynak makinesinin devreye aldı. Türkiye’deki faaliyetlerini her geçen gün artıran ...

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